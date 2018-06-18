Слушайте: совсем скоро в Эстонию приедет Нюша и исполнит официальную песню ЧМ-2018
18. июнь 2018, 18:15
Скоро беременная Нюша выступит в Эстонии с концертом на Shell Helix Rally Estonia в Тарту, где споет официальную песню ЧМ-2018 «Goalie Goalie». Мероприятие состоится 14 июля 2018 года в 17:00 на тартуском Певческом поле. Подробности - в Piletilevi.
Официальная песня Чемпионата мира по футболу - «Goalie Goalie», записанная и исполнена певицей Нюшей совместно с Pitbull, Arash и Blanco.
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