Скоро беременная Нюша выступит в Эстонии с концертом на Shell Helix Rally Estonia в Тарту, где споет официальную песню ЧМ-2018 «Goalie Goalie». Мероприятие состоится 14 июля 2018 года в 17:00 на тартуском Певческом поле. Подробности - в Piletilevi.