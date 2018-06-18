пн, 18.06.2018
Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Разведенный Шнуров уже отжигает с моделями во Франции

Разведенный Шнуров уже отжигает с моделями во Франции

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сергей Шнуров

ФОТО: Instagram

Лидер питерской группы "Ленинград" поделился с подписчиками в Instagram Storis новыми фото с отдыха во Франции. Там певец посетил гонку «24 часа Ле-Мана» в окружении ослепительных красавиц и таким образом поддержал гоночную команду G-Drive Racing из России.

На видео певец в компании полуголых красоток сидит в автомобиле, он выглядит счастливым и совершенно забывшим о своей экс-супруге Матильде. Исполнитель даже прокатился за рулем болида.

Подписчики отмечают, что их кумир выглядел счастливым, а значит, развод не сильно опечалил его. Впрочем, это вовсе не означает, что исполнитель начал вести разгульный образ жизни. Просто он тем самым решил поддержать российскую команду и даже прокатился с одним из гонщиков на болиде.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ