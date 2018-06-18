Разведенный Шнуров уже отжигает с моделями во Франции
18. июнь 2018, 17:14
Лидер питерской группы "Ленинград" поделился с подписчиками в Instagram Storis новыми фото с отдыха во Франции. Там певец посетил гонку «24 часа Ле-Мана» в окружении ослепительных красавиц и таким образом поддержал гоночную команду G-Drive Racing из России.
На видео певец в компании полуголых красоток сидит в автомобиле, он выглядит счастливым и совершенно забывшим о своей экс-супруге Матильде. Исполнитель даже прокатился за рулем болида.
Подписчики отмечают, что их кумир выглядел счастливым, а значит, развод не сильно опечалил его. Впрочем, это вовсе не означает, что исполнитель начал вести разгульный образ жизни. Просто он тем самым решил поддержать российскую команду и даже прокатился с одним из гонщиков на болиде.