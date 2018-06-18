Разведенный Шнуров уже отжигает с моделями во Франции

На видео певец в компании полуголых красоток сидит в автомобиле, он выглядит счастливым и совершенно забывшим о своей экс-супруге Матильде. Исполнитель даже прокатился за рулем болида.

Подписчики отмечают, что их кумир выглядел счастливым, а значит, развод не сильно опечалил его. Впрочем, это вовсе не означает, что исполнитель начал вести разгульный образ жизни. Просто он тем самым решил поддержать российскую команду и даже прокатился с одним из гонщиков на болиде.