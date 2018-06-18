Внук снял мистические явления, которые происходят на кухне после смерти бабушки

Ведь с тех пор, как у парня умерла бабушка, его бытовая техника живёт собственной жизнью, сообщает Daily Mail.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как холодильник и стиральная машина самостоятельно открывают дверцы. Хозяева квартиры утверждают, что сами они при этом слышат "утешительный, но тревожный шум".

Автор видео рассказал, что снимает эту квартиру уже полгода, но до последнего времени техника вела себя прилично и вышла из-под контроля лишь несколько месяцев назад — сразу после смерти бабушки Пола. Никаких разумных объяснений происходящему парень не видит.