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  • По скользкой дорожке: Меган Маркл оконфузилась из-за своего наряда

По скользкой дорожке: Меган Маркл оконфузилась из-за своего наряда

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ФОТО: Vida Press

Молодожены принц Гарри и Меган Маркл посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы. Во время торжества герцогиня Сассекская чуть не упала, поскользнувшись на траве из-за слишком высоких каблуков, пишет Дни.ру.

После свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых персон. Пользователи Сети пристально следят за передвижениями новоиспеченной герцогини и активно обсуждают ее наряды.

Недавно Меган вместе с возлюбленным посетила свадьбу племянницы принцессы Дианы. Мероприятие, которое проходило в графстве Линкольншир, не обошлось без казусов.

Во время спуска с возвышенности Меган споткнулась на траве и чуть было не упала. К счастью, супруг сумел вовремя подхватить ее. Вездесущие папарацци успели заснять момент на камеру, после чего видео разлетелось по социальным сетям, передает Daily Mail.

Стоит отметить, что для выхода в свет Меган выбрала платье светлых тонов и оригинальную шляпку. Впрочем, многие деятели моды разочаровались в наряде герцогини, посчитав его слишком скучным для свадьбы. Эксперты назвали это первым провалом Меган, которая ранее "демонстрировала безупречный вкус".

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.

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