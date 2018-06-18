А ты знал? Польза от бананов кардинально меняется вместе с их цветом

Так, самая высокая диетическая ценность у зеленых бананов. В них есть неперевариваемый крахмал, который благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника и снижает риск рака толстого кишечника. Плюс, зеленые бананы способствуют выработке в теле глюкагона, ускоряющего обмен веществ. И, конечно, в зеленых бананах много калия, снижающего давление.

В свою очередь, желтые бананы богаты антиоксидантами, усиливают иммунную защиту, активизируют производство дофамина. Также это отличный источник углеводов — чистой энергии. В желтых бананах сохраняется высокий уровень калия, а еще есть магний в высокой концентрации (вкупе получается идеальный продукт для сердечно–сосудистой системы).