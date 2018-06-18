Яйца, картофель и многое другое: какие продукты нельзя есть ежедневно

Специалисты American Institute for Cancer Research составили список продуктов, которые не стоит есть ежедневно.

Рейтинг возглавило мясо – котлеты, гуляш, рагу, мясные супы и многое другое из свинины, говядины, баранины может значительно повысить риск возникновения злокачественных образований в желудке и кишечнике, если его употреблять ежедневно. По словам ученых, можно есть не более 50 граммов мяса на гриле в неделю, чтобы не причинить вред организму.

Кроме того, чтобы переварить мясо, организму требуется 6-8 часов, а то, что не успеет перевариться, начнет гнить, в результате чего начнет выделяться метан, который разрушает витамин В3. А без него инсулин перестает выполнять свои функции – сахар в крови не превращается в гликоген, поэтому возрастает риск получить сахарный диабет.

Добавки, содержащиеся в большинстве колбасных изделий, в частности, нитрат натрия, грозят несварением желудка и могут спровоцировать диабет, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, подагру и рак.

Яйца на завтрак, которые являются источником белка и витаминов А, К, Д, минералов, в частности, кальция, натрия, железа, фосфора, калия, тоже не следует потреблять ежедневно. Яичный желток содержит огромное количество холестерина, что повышает риск атеросклероза сосудов.

Гурманам, любящим картошку, не стоит часто потреблять жареную, которая из-за большого количества масла наносит сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе. А картофельное пюре из-за содержания сливочного масла и молока повышает содержание сахара в крови. Кроме того, картофель способствует набору веса.