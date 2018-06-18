Золотой бикини: зачем Лийс Ласс вышла ночью на улицу в таком виде!?

Отдыхающая на острове Сентоса Лийс показала, что даже катаясь на велосипеде можно оставаться сексуальной… тем более, если кататься в бикини. Свой вид сзади Ласс сопроводила комментарием: «Орендованные велосипеды. Ночи на пляже. Золотые бикини. Эти дни молодости…».