пн, 18.06.2018
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Золотой бикини: зачем Лийс Ласс вышла ночью на улицу в таком виде!?

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ФОТО: Скриншот.

Бывшая звезда конкурсов красоты и светская львица Лийс Ласс, которая сейчас проживает в Сингапуре, часто делится в Сети откровенными кадрами, но такого снимка поклонники все равно не ожидали.

Отдыхающая на острове Сентоса Лийс показала, что даже катаясь на велосипеде можно оставаться сексуальной… тем более, если кататься в бикини.  Свой вид сзади Ласс сопроводила комментарием: «Орендованные велосипеды. Ночи на пляже. Золотые бикини. Эти дни молодости…».

A post shared by LIIS LASS (@liislassofficial) on

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