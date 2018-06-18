Победительница «Холостяка» расплакалась после жестокой шутки Крида

Победительница последнего сезона шоу "Холостяк" и главная претендентка на руку и сердце Егора Крида поделилась в Instagram сокровенным с подписчиками. Она отметила их доброту и понимание. По словам Дарьи Клюкиной, она несколько раз перечитала весь свой блог и расплакалась, чувствуя теплое отношение к себе.

"Я пересмотрела свой блог несколько раз, и каждый раз наворачивались слезы от доброты в мою сторону. Мне хочется просто сказать вам спасибо за поддержку, за то, что вы меня понимаете и принимаете. Я очень часто задумывалась, почему именно я. Не знаю ответа на этот вопрос. Наверное, потому что мы не всегда можем оценить себя со стороны. Моя мама вам очень благодарна в том числе. Пусть у всех будет все хорошо! Это ведь самое главное", - написала модель.

A post shared by Дарья Клюкина (@klyukina_d) on Jun 17, 2018 at 4:13am PDT

"Спасибо за добрые слова в нашу сторону, очень приятно что ты и мама нас цените. А мы ценим тебя!" – ответил ей один из спикеров. "Ты настоящая! Тебя не охватил весь этот лживый гламур! Ты остаешься искренней и настоящей после всего!" – добавила другая подписчица.

Однако нашлись и те, кто обвинил девушку в лицемерии. "Егору отлично живется без вашей лицемерки. Она сделает хуже себе и лучше ему", – написал один из юзеров, имея в виду тот факт, отношения модели с Кридом не продолжились за рамками шоу.