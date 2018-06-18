«Меня разрывает!»: больной Дима Билан обратился к народу

В последнее время Дима Билан всерьез беспокоит многочисленных поклонников и прочую заинтересованную общественность своим нездоровым видом. Артист сильно похудел и осунулся, а недавно и вовсе не смог дать интервью, потому что задыхался от кашля. Не добавило оптимизма и видео, записанное Димой, на котором тот запечатлен лежащим на больничной койке. Билан признался, что запустил воспаление легких, пишут Dni.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в творчестве у артиста все замечательно. Певец сделал заявление в своем аккаунте в социальной сети Instagram. «Меня разрывает от радости 😁😄😁!!!» - объявил Дима Билан.