«Меня разрывает!»: больной Дима Билан обратился к народу

Дима Билан сделал важное заявление. Популярный исполнитель, борющийся с запущенным воспалением легких, поделился своей радостью.
В последнее время Дима Билан всерьез беспокоит многочисленных поклонников и прочую заинтересованную общественность своим нездоровым видом. Артист сильно похудел и осунулся, а недавно и вовсе не смог дать интервью, потому что задыхался от кашля. Не добавило оптимизма и видео, записанное Димой, на котором тот запечатлен лежащим на больничной койке. Билан признался, что запустил воспаление легких, пишут Dni.
Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в творчестве у артиста все замечательно. Певец сделал заявление в своем аккаунте в социальной сети Instagram. «Меня разрывает от радости 😁😄😁!!!» - объявил Дима Билан.
Далее популярный исполнитель развил тему, однако предпочел сохранить интригу и не уточнил, в чем же конкретно заключена эта радость. «Чудесная новость! А я почти потерял надежду найти свой огромный кусок творческой и музыкальной жизни, кусок себя... Я нашел это!!!! Не могу сказать больше, просто знайте, что относительно скоро все увидите, услышав, и услышите, увидев!!!» – завершил свой пост вдохновленный артист.