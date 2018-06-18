Понедельник будет удачным для этого знака Зодиака: гороскоп на 18 июня

Овен

Возможны трудности в профессиональном общении, нарушение ранее достигнутых договоренностей. В некоторых случаях дело дойдет до полного разрыва деловых связей, однако у вас непременно будет шанс найти общий язык с лучшими из своих партнеров. Самостоятельная работа принесет хорошие плоды, вы сможете проявить фантазию, найти нестандартные решения. Вероятно решение бытовых и имущественных проблем, а вот финансовое положение вряд ли значительно улучшится.

Хорошо будут складываться отношения с любимым человеком, можно не только достичь взаимопонимания, но и строить совместные планы на будущее. Есть вероятность интересных знакомств, однако инициатива должна исходить от вас. Поездки будут удачными.

Телец

Сложный день. Он откроет интересные возможности, но для того, чтобы воспользоваться ими в полной мере, придется приложить усилия. Маловероятно, что вы получите помощь – даже ту, которая была обещана ранее. Самостоятельные действия будут результативными, но существует опасность, что вам не хватит времени для решения всех проблем, так что начинать лучше с самых важных.

Личные отношения могут складываться непредсказуемо: будут раздражать мелочи, вряд ли удастся найти общий язык с теми, кто не разделяет вашего мнения. Любимый человек может не оправдать ваших ожиданий, но до конфликта дело не дойдет – вы умеете избегать ссор.

Близнецы

Близнецы могут чувствовать себя несколько утомленными, а порой и потерявшими интерес к жизни. В этом нет ничего удивительного: для вас данный день слишком спокоен и предсказуем, а жажда новых ощущений вряд ли будет удовлетворена. Задача первостепенной важности – справиться с раздражением и не позволить негативным эмоциям взять над вами верх, иначе отношения с окружающими могут быть испорчены; это касается как профессиональной, так и личной сферы.

Будьте готовы к тому, что не все ваши планы можно реализовать немедленно. Терпение, обычно не входящее в число ваших добродетелей, сегодня было бы очень кстати; не помешают также сдержанность и хладнокровие, особенно на деловых переговорах или встречах с руководством.

Рак

Не корите себя за лень, если с самого утра не будете испытывать ни интереса к делам, ни склонности к трудовым подвигам. Ваш жизненный потенциал несколько снижен, а потому силы стоит если не беречь, то расходовать крайне экономно. Самое время разделить с окружающими часть своих обязанностей или хотя бы сбросить с плеч груз чужих забот. Старайтесь не поддаваться чужому влиянию, не позволяйте недоброжелателям вмешиваться в вашу жизнь.

Вас поддержат родственники и друзья, не останется в стороне и любимый человек. Возможны изменения в личной жизни, но от вас мало что зависит, так что форсировать ситуацию не стоит. Давние знакомые преподнесут приятный сюрприз или поделятся радостной новостью.

Лев