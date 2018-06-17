Видео: Анастасию Волочкову засняли загорающей топлес

Женщина настойчиво предлагала балерине сфотографироваться, посидеть с ней и выпить, но Волочкова была согласна только на фото. Все это время артистка тщательно закрывала грудь полотенцем. К концу ролика эта женщина откровенно надоела Анастасии, пишет 7d.org.ua.