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Видео: Анастасию Волочкову засняли загорающей топлес

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Scanpix

Обнаженная балерина Анастасия Волочкова уже никого не удивляет. А вот загорающей без нижнего белья ее мало кто видел. Одна из отдыхающих засняла Анастасию Волочкову во время загара. 

Женщина настойчиво предлагала балерине сфотографироваться, посидеть с ней и выпить, но Волочкова была согласна только на фото. Все это время артистка тщательно закрывала грудь полотенцем. К концу ролика эта женщина откровенно надоела Анастасии, пишет 7d.org.ua.

 

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