Вот почему с ними что-то не так! Четыре знака Зодиака, на которых больше остальных повлияет прошедшее Новолуние

Это Новолуние прошло в знаке Близнецов, знаке дуальности и адаптируемости. Это астрологическое событие скажется на каждом из нас естественно, но этих 4 знаков зодиака оно затронет больше остальных!

После этого Новолуния каждый человек станет более осведомленным о своих внутренних мыслях, поскольку мы переместим блоки из нашего подсознания в наш сознательный ум, чтобы мы могли избавиться от них и начать новую жизнь. Конечно, пора отпустить прошлое и то, что вам больше не служит и начать уже что-то новое!

Каждое Новолуние - это шанс задать новые намерения и работать над тем, чтобы становиться еще лучше!

В то время как каждый из этих знаков зодиака испытает преимущества этой энергии, Новолуние в Близнецах затронет некоторых знаков зодиака по-особенному. Итак, какие же это знаки?!

1.Близнецы

Поскольку это Новолуние в Близнецах, естественно, что на Близнецов будет оказано огромной влияние. Все будут сконцентрированы на вас! Ваш телефон будет разрываться от сообщений, ваши подписчики в Instagram увеличатся в 2 раза - вы станете объектом всеобщей привязанности! Люди захотят слышать ваше мнение, ваши идеи, они будут обращаться к вам за советами по поводу отношений, работы и других вопросов.

Сейчас прекрасное время для вас, чтобы завершить старые проекты и вступить в какой-то новый этап своей жизни. Это Новолуние поможет вам понять, как наилучшим образом использовать свои навыки и таланты!

2. Дева

Девам следует ожидать каких-то изменений в своей карьере. Пришло время сделать важный шаг, чтобы изменить свой карьерный путь. Кроме того, сейчас самое подходящее время для того, чтобы быть признанным на работе, возможно даже какое-то поощрение от руководства. Если вы являетесь предпринимателем, вы достигнете неожиданного успеха и славы!

Это Новолуние однозначно является важным периодом для того, чтобы сфокусироваться на карьере. Возможно, вам даже стоит подумать о том, чтобы попросить повышения или продвижения по службе. Вы можете воспользоваться этой энергией и откликнуться на работу своей мечты, или попытаться реализовать идею личного бизнеса в реальность!

3. Стрелец

Стрелец испытает определенные изменения в отношениях. Причем, не имеет значения, вы сейчас находитесь в отношениях или одиноки, вас все равно ждут изменения! Вы будете мотивированы сделать так, чтобы отношения с вашим партнером, друзьями и коллегами развивались!

А если вы одиноки, то вполне вероятно, что вы встретите кого-то особенного! Романтические искры будут переполнять воздух после этого Новолуния. Главное, помните, что вы заслуживаете такого партнера, который сможет идти в ногу с вами!

4. Рыбы

В целом вы склонны позволять своим страхам удерживать вас от развития. Но сейчас уже настало время отказаться от своих страхов и отпустить их. Измените свою личную философию жизни, чтобы вы могли принять свою свободу и все то лучшее, которое вы заслуживаете.