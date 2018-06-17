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Звезда «Интердевочки» Елена Яковлева рассказала о страшном письме из тюрьмы и страхе за жизнь

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Елена Яковлева

ФОТО: Grigoriy Sisoev / Sputnik/Scanpix

Артистка рассказала о минусах народной любви и бегстве от мужчин. Письма из мест не столько отдаленных заставили Яковлеву шарахаться от мужчин, пишут Dni.ru.

Елена Яковлева после выхода фильма "Интердевочка" стала бояться мужчин с гвоздиками и спасаться бегством. Об этом она рассказала в своем профиле в Instagram,где поделилась мнением о любви поклонников и издержками публичности артистов. По ее словам, некоторые признания неравнодушных людей заставляют ужаснуться.

"После "Интердевочки" звали Таней Яковлевой. А после Каменской – Настей, как героиню. В общем, имена у меня были разные. Не верьте, если кто-то говорит, что любовь народа – что-то обременительное. Хотя всякое случается", – написала она.

После выхода и сопутствующего успеха культового фильма актрисе пришло письмо из тюрьмы, в котором мужчина писал о том, как влюблен и требовал ждать его. "Мне осталось на зоне недолго, лет восемь или девять, так что ты меня обязательно дождись, я выйду, и мы будем вместе. Ты узнаешь меня сразу – я буду ждать тебя с тремя гвоздиками", – процитировала Яковлева.

Она была в ужасе. "И этим ужасом становился каждый мужчина, у которого в руках я видела гвоздики. Особенно когда выходила со служебного выхода из театра, а такой мужчина стоял на улице – я пулей неслась обратно", - рассказала народная артистка.

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