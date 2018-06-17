Экс-ведущая телешоу «Орел и решка» перестала скрывать роман с Владом Топаловым

Экс-ведущая шоу "Орёл и решка" говорила, что нашла новую любовь. "В минувшем году состоялся мой театральный дебют, благодаря которому я обрела любимого мужчину. Режиссёр спектакля "Заложи жену в ломбард" Сергей Рост утвердил нас с Владом Топаловым на главные роли. Я так радовалась, когда получила предложение. Но даже не предполагала, как оно перевернёт мою жизнь", — поделилась Регина. Имени своего нового избранника она не называла.