Экс-ведущая телешоу «Орел и решка» перестала скрывать роман с Владом Топаловым

Недавно ведущую "Орла и решки" Регину Тодоренко и российского певца Влада Топалова застали за нежными объятиями и поцелуями в московском "Макдоналдсе". Но ни он, ни она публично не комментировали свои отношения, пишет Life.ru.
Экс-ведущая шоу "Орёл и решка" говорила, что нашла новую любовь. "В минувшем году состоялся мой театральный дебют, благодаря которому я обрела любимого мужчину. Режиссёр спектакля "Заложи жену в ломбард" Сергей Рост утвердил нас с Владом Топаловым на главные роли. Я так радовалась, когда получила предложение. Но даже не предполагала, как оно перевернёт мою жизнь", — поделилась Регина. Имени своего нового избранника она не называла.
Похоже, что скрывать свои чувства и Топалову, и Тодоренко надоело. На днях Регина отметила свой день рождения и отправилась в Лондон. Туда знаменитость поехала не одна, а в компании всё того же Влада.
"Сфоткалась с фанатом", — так Регина подписала совместный снимок с Топаловым и дополнила данный комментарий смайлами в виде влюблённой пары и сердца.