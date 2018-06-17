вс, 17.06.2018
Галерея: смотри, какой подарок на день рождения преподнесли порталу Limon.ee коллеги! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: Дмитрий Тарасов вывел в свет жену на последних месяцах беременности

Фото: Дмитрий Тарасов вывел в свет жену на последних месяцах беременности

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram Анастасии Костенко

Через месяц-полтора Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями: пара ждет дочку. А пока они наслаждаются романтикой и проводят свободное время вместе. Кинотеатры, рестораны — пока не появился малыш, супруги стараются насладиться друг другом.

Анастасия находится на 8-м месяце беременности и должна родить в конце июля-начале августа. Недавно ей пришлось лечь на больницу для планового осмотра и анализов, пишет Soulpost.ru.

«Вот теперь я понимаю, что чем ближе день Х, тем тяжелее, медленнее, нетерпимее и все мысли и темы посвящены одному — встрече с малышкой, которую ты никогда не видела, но уже сильно любишь», — пишет Костенко в Instagram.

ФОТО: Instagram Анастасии Костенко

Читать также

Актуально

НАВЕРХ