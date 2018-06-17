Фото: Дмитрий Тарасов вывел в свет жену на последних месяцах беременности
17. июнь 2018, 14:14
Через месяц-полтора Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями: пара ждет дочку. А пока они наслаждаются романтикой и проводят свободное время вместе. Кинотеатры, рестораны — пока не появился малыш, супруги стараются насладиться друг другом.
Анастасия находится на 8-м месяце беременности и должна родить в конце июля-начале августа. Недавно ей пришлось лечь на больницу для планового осмотра и анализов, пишет Soulpost.ru.
«Вот теперь я понимаю, что чем ближе день Х, тем тяжелее, медленнее, нетерпимее и все мысли и темы посвящены одному — встрече с малышкой, которую ты никогда не видела, но уже сильно любишь», — пишет Костенко в Instagram.