Фото: Дмитрий Тарасов вывел в свет жену на последних месяцах беременности

Анастасия находится на 8-м месяце беременности и должна родить в конце июля-начале августа. Недавно ей пришлось лечь на больницу для планового осмотра и анализов, пишет Soulpost.ru .

«Вот теперь я понимаю, что чем ближе день Х, тем тяжелее, медленнее, нетерпимее и все мысли и темы посвящены одному — встрече с малышкой, которую ты никогда не видела, но уже сильно любишь», — пишет Костенко в Instagram.