«Ни в очках, ни без макияжа»: Элина Нечаева рассказала , как усложнились ее будни после «Евровидения»
16. июнь 2018, 14:37
Жизнь эстонской оперной певицы Элины Нечаевой после успеха на «Евровидении» кардинально изменилась. В недавнем интервью Элина призналась, что ей теперь приходится тщательно следить за своей речью, а также, что она должна быть красивой всегда, даже когда занимается ежедневными обычными делами.
«Я больше не могу тренироваться ни солнцезащитных очках, ни без макияжа», – сказала Нечаева в интервью Eesti Päevaleht.
Поскольку теперь у красавицы-певицы огромное количество поклонников, люди узнают ее на улице и желают сделать с Элиной снимки на память. Хоть это и приятно, но в тоже время заставляет всегда и везде выглядеть безупречно, даже во время занятияй спортом или прогулок по магазинам.