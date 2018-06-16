сб, 16.06.2018
Девочка рассказала о воображаемом друге, но ее история испугала даже взрослых СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • «Ни в очках, ни без макияжа»: Элина Нечаева рассказала , как усложнились ее будни после «Евровидения»

«Ни в очках, ни без макияжа»: Элина Нечаева рассказала , как усложнились ее будни после «Евровидения»

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ФОТО: EERO VABAMÄGI / Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Жизнь эстонской оперной певицы Элины Нечаевой после успеха на «Евровидении» кардинально изменилась. В недавнем интервью Элина призналась, что ей теперь приходится тщательно следить за своей речью, а также, что она должна быть красивой всегда, даже когда занимается ежедневными обычными делами. 

«Я больше не могу тренироваться ни солнцезащитных очках, ни без макияжа», – сказала Нечаева в интервью Eesti Päevaleht.

Поскольку теперь у красавицы-певицы огромное количество поклонников, люди узнают ее на улице и желают сделать с Элиной снимки на память. Хоть это и приятно, но в тоже время заставляет всегда и везде выглядеть безупречно, даже во время занятияй спортом или прогулок по магазинам.

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