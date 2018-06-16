«Ни в очках, ни без макияжа»: Элина Нечаева рассказала , как усложнились ее будни после «Евровидения»

«Я больше не могу тренироваться ни солнцезащитных очках, ни без макияжа», – сказала Нечаева в интервью Eesti Päevaleht .

Поскольку теперь у красавицы-певицы огромное количество поклонников, люди узнают ее на улице и желают сделать с Элиной снимки на память. Хоть это и приятно, но в тоже время заставляет всегда и везде выглядеть безупречно, даже во время занятияй спортом или прогулок по магазинам.