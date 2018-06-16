Дмитрий Шепелев заявил о роковом совпадении, связанном с Жанной Фриске

Дмитрий Шепелев до сих пор не смирился с тяжелой утратой. Телеведущий никак не может забыть Жанну Фриске. Успешный ведущий по сей день пытается донести до людей, насколько важно беречь здоровье и своевременно обращаться за помощью к врачам, передает Starhit.

Напомним, артистка ушла из жизни после продолжительной болезни, которую пыталась скрыть от поклонников и журналистов. Жанна мужественно боролась с раком головного мозга больше года, но не смогла победить недуг.

«Нет слов, чтобы объяснить это совпадение. Сегодня, 15 июня, день, когда не стало Жанны. И именно на этот день абсолютно неожиданно, совершенно спонтанно выпала съемка «На самом деле», в которой мне предстоит говорить о раке головного мозга. Говорить об этом без эмоций мне по-прежнему сложно. И все-таки случайности не случайны. Не так давно я начал прислушиваться к таким сигналам. И воспринимаю этот как напоминание о том, как важно говорить о болезни. Для того чтобы не только победить ее, но и победить главное – страх», – поделился Дмитрий в Сети.

ФОТО: Scanpix

Последние три месяца жизни Жанна находилась в коме и 15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе артистка умерла. Для миллионов поклонников ее смерть стала настоящим ударом, у Жанны остался единственный сын Платон. Мальчик появился на свет 7 апреля 2013 года, сейчас он живет с отцом. На редких снимках фанаты звезды отмечают, что он сильно похож на знаменитую маму.

Дмитрий Шепелев с сыном ФОТО: instagram.com/friskefan

Отец Жанны Владимир Фриске в декабре прошлого года решил откровенно рассказать о лечении дочери в эфире программы «Секрет на миллион». Он вспомнил, что за несколько месяцев до смерти Жанны у нее появился шанс на исцеление.

«Ей тогда кололи дорогой препарат. Он стоил 60 тысяч долларов, но действия укола хватало на месяц. Вскоре врачи заметили улучшения. Опухоль начала уменьшаться в размерах, и у Жанны самочувствие заметно улучшилось. Она буквально порхала. И тут Шепелев решил остановить лечение. Он сказал, что уже ничего не нужно, что и так все нормально. В результате, произошел рецидив», –вспомнил родственник артистки.

Семья певицы надеялась на ее исцеление. Сама артистка даже не успела составить завещание, поскольку верила в победу над болезнью. По словам отца звезды, Дмитрий Шепелев был рядом с Жанной до последних дней, но их отношения портились изо дня в день. Телеведущий даже предлагал отдать певицу в хоспис, так как не мог обеспечить ей достойный уход.

«Однажды мне позвонила жена Константина Хабенского. Оказывается, она связалась с Шепелевым, предложила ему революционное лекарство, которое могло помочь. А он только спрашивал, будет ли она такой же, как и раньше? Когда услышал, что скорее всего, Жанна изменится и не будет прежней, перестал выходить на связь. Он боялся, что она изменится, а для нас с женой было все равно, какой станет Жанна после лечения. Лишь бы осталась жива. Я начал переживать, что он ей навредит, подменит лекарства. Поэтому стал сам контролировать процесс», – поведал Владимир. Дмитрий Шепелев прекратил эффективное лечение Жанны Фрис