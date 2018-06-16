Ракам не стоит ставить перед собой целей, которых невозможно достичь: гороскоп на 16 июня

Лев

Непростой день. Профессиональные отношения складываются как нельзя лучше, возможны значительные успехи в работе, укрепление ваших позиций, рост авторитета. При этом появляются новые недоброжелатели, в том числе высокопоставленные. Не торопитесь начинать военные действия – сначала нужно найти надежных союзников. Хорошо пройдут переговоры с иностранными партнерами. Даже весьма легкомысленные, на первый взгляд, беседы в неформальной обстановке позволят значительно продвинуться в решении деловых вопросов.

Хуже обстоят дела в личной сфере. Несмотря на все ваши усилия, не удается найти общий язык с близкими, мотивы поступков любимого человека остаются для вас тайной за семью печатями.

Дева

Обостряются противоречия в семье, придется проявлять чудеса терпения и понимания, чтобы избежать конфликтов. Ответственность за благополучие и хорошее настроение родственников ложиться на ваши плечи, и это не самый легкий груз. Однако высокий жизненный потенциал и непоколебимый оптимизм помогут вам блестяще справиться со сложной задачей.

Вы проявляете максимум внимания и заботы по отношению к окружающим даже тогда, когда в этом совершенно нет необходимости. Друзьям и любимому человеку ваша опека может оказаться навязчивой и неуместной. Старайтесь не покушаться на чужую свободу, проявляя благие намерения, не забывайте о чувстве такта.

Весы

Удачный день, ничто не помешает вам реализовать свои планы и добиться желаемого. Приложить некоторые усилия все же придется, и вы только выиграете, если не станете расстраиваться по этому поводу и сразу возьметесь за дело. Вас окружают люди, щедрые на добрые советы, но не располагающие важной информацией и не торопящиеся оказать реальную помощь. Не стоит обижаться, сохраняйте спокойствие и следуйте только тем рекомендациям, которые вам действительно по душе.

Этот день подходит для начала романтического путешествия. Если у вас нет возможности отправиться в далекие края вместе с любимым человеком или устроить свидание в экзотической обстановке, не отчаивайтесь – даже короткая прогулка будет способствовать улучшению отношений, если к разработке маршрута вы подойдете со всей серьезностью.

Скорпион

Не рискуйте по пустякам: чем более благоразумны вы будете, тем более легким и приятным будет день. Тем, кому предстоит заниматься важными делами, не следует отказываться от проверенных временем способов, традиционных решений. Стремление к экстравагантности и оригинальности может завести вас далеко, но совсем не туда, куда следовало бы.

Сегодня вы склонны преувеличивать многие свои умения таланты, в том числе – и способность нравиться представителям противоположного пола. Не стоит расценивать каждый знак внимания или просто благосклонный взгляд как признание в любви, это приведет к недоразумениям и может поставить вас в неловкое положение.

Стрелец