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McDonald's запретит пластиковые трубочки в ресторанах

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ФОТО: Wilfredo Lee / AP

Только из заведений фастфуда в Великобритании ежедневно попадает на свалку 1,8 млн пластиковых соломинок.

Сеть ресторанов McDonald's в будущем полностью откажется от пластиковых соломинок в своих ресторанах. Уже с сентября они исчезнут в британских заведениях, передаёт Business Insider.

С сентября этого года 1361 ресторан McDonald's, расположенный на территории Великобритании и Ирландии, откажется от пластиковых трубочек. Они будут заменены на другие, сделанные из бумаги. "Мы опросили большую часть наших клиентов и выяснили, что они не против нововведения", — заявил исполнительный директор McDonald's Великобритании и Ирландии Пол Помрой. По данным BBC, только в ресторанах McDonald's в Великобритании ежедневно используется 1,8 млн соломинок в день.

Если отказ от трубочек будет безболезненным, то компания по плану перейдёт на бумажные соломинки в США, Франции и Норвегии. Затем McDonald's откажется от пластиковых трубочек по всему миру. Например, в США проблема переработки пластика является актуальной. По статистике, в день на территории Штатов используют порядка 500 млн пластиковых трубочек.

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