McDonald's запретит пластиковые трубочки в ресторанах

Сеть ресторанов McDonald's в будущем полностью откажется от пластиковых соломинок в своих ресторанах. Уже с сентября они исчезнут в британских заведениях, передаёт Business Insider.

С сентября этого года 1361 ресторан McDonald's, расположенный на территории Великобритании и Ирландии, откажется от пластиковых трубочек. Они будут заменены на другие, сделанные из бумаги. "Мы опросили большую часть наших клиентов и выяснили, что они не против нововведения", — заявил исполнительный директор McDonald's Великобритании и Ирландии Пол Помрой. По данным BBC, только в ресторанах McDonald's в Великобритании ежедневно используется 1,8 млн соломинок в день.