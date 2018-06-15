McDonald's запретит пластиковые трубочки в ресторанах

Только из заведений фастфуда в Великобритании ежедневно попадает на свалку 1,8 млн пластиковых соломинок.
Сеть ресторанов McDonald's в будущем полностью откажется от пластиковых соломинок в своих ресторанах. Уже с сентября они исчезнут в британских заведениях, передаёт Business Insider.
С сентября этого года 1361 ресторан McDonald's, расположенный на территории Великобритании и Ирландии, откажется от пластиковых трубочек. Они будут заменены на другие, сделанные из бумаги. "Мы опросили большую часть наших клиентов и выяснили, что они не против нововведения", — заявил исполнительный директор McDonald's Великобритании и Ирландии Пол Помрой. По данным BBC, только в ресторанах McDonald's в Великобритании ежедневно используется 1,8 млн соломинок в день.
Если отказ от трубочек будет безболезненным, то компания по плану перейдёт на бумажные соломинки в США, Франции и Норвегии. Затем McDonald's откажется от пластиковых трубочек по всему миру. Например, в США проблема переработки пластика является актуальной. По статистике, в день на территории Штатов используют порядка 500 млн пластиковых трубочек.