Красотка-архитектор бросила Брэда Питта ради миллиардера

Профессор Массачусетского университета уехала на выходные в Париж. Именно там на закрытой вечеринке она отдыхала с миллиардером Экманом.

Как утверждают западные СМИ, возлюбленная Питта специально прилетела во Францию, чтобы поболеть за финансиста на любительском теннисном турнире, в котором тот принял участие. Поддержка сексапильной брюнетки оказалась Биллу очень кстати: мужчина победил.

"Билл выиграл и матч, и девушку. Брэду Питту придется заняться теннисной игрой и получить научную степень, если он хочет завоевать такую впечатляющую и высокоинтеллектуальную женщину", – цитирует один из источников Пятый канал.

Отмечается, что Билл и Нэри вели себя как влюбленные, откровенно проявляя нежность друг к другу. К слову, Экман считается одним из самых завидных холостяков в США. Состояние мужчины оценивается в 1,1 миллиарда долларов, сообщает Teleprogramma.pro. Расстроенный Питт улетел в Лондон, где проводит время со своими детьми.

Казалось, что отношениям Брэда и красотки-архитектора ничего не угрожает. Оксман даже дала актеру ключи от своей квартиры. Но, судя по всему, профессор изменила предпочтения. К тому же, как отметила знакомая пары, Нэри не готова переезжать к Питту в Лос-Анджелес и жертвовать ради их романа карьерой.