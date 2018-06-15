Сколько раз можно кипятить воду без угрозы для здоровья?

Многих людей волнует, можно ли повторно кипятить воду, не опасно ли это? Считается, что при повторном кипячении в воде формируются нежелательные соединения.

По словам Богомолова, в результате повторного кипячении в воде действительно появляется потенциально патогенная субстанция: в частности, в такой жидкости увеличивается доля «тяжелой воды», содержащей в себе тяжелый изотоп водорода дейтерий. Но подобные изменения в структуре воды являются незначительными, подчеркнул врач.

«Если перед вторым кипячением вода была охлаждена, то побочные субстанции будут появляться в ней в меньшем количестве, будет меньше солей кальция.

При повторном кипячении в воде может появляться осадок, но из-за этого она лишь становится мягче. На такой воде чай получается вкуснее, и сама жидкость более приятна для употребления», - сказал Михаил Богомолов.

Врач отметил, что пить кипяченую воду всегда нужно охлажденной, причем естественным путем, а не благодаря смешиванию кипяченой воды с сырой (делать это, по словам специалиста, категорически не следует). Богомолов отметил, что смешивание кипятка и сырой воды делает жидкость гораздо более насыщенной вредными солями.