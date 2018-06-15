Фотошоп или хирурги? Поклонников шокировало фото резко помолодевшей Пугачевой

Алла Борисовна не очень любит фотографироваться. А зря! Выглядит она для своих лет превосходно, дай бог каждому. И благодаря ее пятому мужу Максиму Галкину красоту могут увидеть все поклонники.
На странице Галкина в Instagram появилась свежая фотография королевы российской эстрады. "Счастлив, когда моя любимая счастлива", – лаконично подписал кадр юморист. Выглядит на фото Пугачева роскошно. Оголенные плечи, легкий загар, аккуратный макияж, убранные под белую шляпку волосы – снимком хочется любоваться бесконечно.
Поклонники тоже в восторге. "Выглядит совсем по-другому, чем в клипах. Но такая клевая и настоящая", "Что это за подросток на фото? Неужели наша Алла?", "Красотка, светится от счастья", "Шикарная женщина!" – пишут комментаторы. К слову сказать, всего за час фотография собрала более 130 тысяч отметок "Нравится".
Сама Пугачева о себе сегодняшней говорит просто: "Выгляжу я для своих лет неплохо. Я похудела и слежу за собой. Стараюсь мало есть, но пока плохо получается. И мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку".