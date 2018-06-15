Сам от себя в шоке: бывший любовник выдал данные о романе с Фриске

В Сети появился анонс нового выпуска передачи НТВ "Новые русские сенсации". Темой программы стала Жанна Фриске. Откровенное интервью дал мужчина, назвавший себя гражданским мужем популярной певицы. Их отношения, якобы длившиеся пять лет, артистка тщательно скрывала. "Ну ты понимаешь, ты должен держать язык за зубами..." – так высказался на этот счет мужчина.

Однако теперь, спустя три года со дня смерти Жанны Фриске, экс-ухажер решил прервать молчание. Говорят, именно его она выбрала в качестве отца своему ребенку, однако тот не был готов к такой ответственности. "Молчать о том, что она хочет ребенка, она уже не могла", – отметил экс-избранник певицы.

Как утверждает голос за кадром, артистка предпочитала скрывать эти отношения от другого возлюбленного, телеведущего Дмитрия Шепелева. "Я и сам в шоке от себя, что я такое выдал..." – признался тайный ухажер артистки.