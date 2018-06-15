пт, 15.06.2018
Галерея: смотри, какой подарок на день рождения преподнесли порталу Limon.ee коллеги! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Муж-неудачник попался на измене из-за того, что просто застрял в любовнице

Муж-неудачник попался на измене из-за того, что просто застрял в любовнице ВИДЕО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Врач. Фото иллюстративное.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Женщина давно подозревала, что ее муж ходит налево, но когда ей позвонили из полиции, все ее предположения оправдались.

В Кении местные жители, полицейские и врачи стали свидетелями до слез смешной и в то же время печальной картины, когда женатый мужчина неудачно изменил своей жене с любовницей — он застрял в ней, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail. А всё это на камеру сняли очевидцы, которые не могли перестать смеяться и возмущаться.

Все это произошло в гостиничном номере, который любовники сняли понятно для чего. Однако когда они стали заниматься сексом, что-то пошло не так и мужчина застрял внутри разрушительницы семьи. Разумеется, дверь в комнату была заперта, и им пришлось кричать, чтобы позвать на помощь.

Крик стоял такой, что их соседи подумали об убийстве и не рискнули туда заходить, а просто позвонили в полицию. Добропорядочные стражи вызвали врачей на место ЧП, но и не забыли уведомить супругу пострадавшего о случившемся.

Женщина сразу же примчалась к отелю и заявила, что сейчас ее подозрения оправдались, так как об изменах мужа она давно думала. В больнице любовников удалось успешно расцепить, но вот пока не известно, что сделала несчастная жена с пострадавшим.

    Читать также

    Актуально

    НАВЕРХ