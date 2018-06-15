Муж-неудачник попался на измене из-за того, что просто застрял в любовнице

Женщина давно подозревала, что ее муж ходит налево, но когда ей позвонили из полиции, все ее предположения оправдались.
В Кении местные жители, полицейские и врачи стали свидетелями до слез смешной и в то же время печальной картины, когда женатый мужчина неудачно изменил своей жене с любовницей — он застрял в ней, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail. А всё это на камеру сняли очевидцы, которые не могли перестать смеяться и возмущаться.
Все это произошло в гостиничном номере, который любовники сняли понятно для чего. Однако когда они стали заниматься сексом, что-то пошло не так и мужчина застрял внутри разрушительницы семьи. Разумеется, дверь в комнату была заперта, и им пришлось кричать, чтобы позвать на помощь.
Крик стоял такой, что их соседи подумали об убийстве и не рискнули туда заходить, а просто позвонили в полицию. Добропорядочные стражи вызвали врачей на место ЧП, но и не забыли уведомить супругу пострадавшего о случившемся.
Женщина сразу же примчалась к отелю и заявила, что сейчас ее подозрения оправдались, так как об изменах мужа она давно думала. В больнице любовников удалось успешно расцепить, но вот пока не известно, что сделала несчастная жена с пострадавшим.