Муж-неудачник попался на измене из-за того, что просто застрял в любовнице

В Кении местные жители, полицейские и врачи стали свидетелями до слез смешной и в то же время печальной картины, когда женатый мужчина неудачно изменил своей жене с любовницей — он застрял в ней, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail. А всё это на камеру сняли очевидцы, которые не могли перестать смеяться и возмущаться.

Все это произошло в гостиничном номере, который любовники сняли понятно для чего. Однако когда они стали заниматься сексом, что-то пошло не так и мужчина застрял внутри разрушительницы семьи. Разумеется, дверь в комнату была заперта, и им пришлось кричать, чтобы позвать на помощь.

Крик стоял такой, что их соседи подумали об убийстве и не рискнули туда заходить, а просто позвонили в полицию. Добропорядочные стражи вызвали врачей на место ЧП, но и не забыли уведомить супругу пострадавшего о случившемся.