16+, и это вам не шутки! В Таллинне выступит кумир молодежи – Леша Свик

В ночном клубе Cathouse Concert Hall выступит кумир молодежи - Леша Свик – молодой исполнитель, уже получивший долю известности в среде любителей музыки в стиле рэп, тесно работающий с такими представителями направления, как Homie, Внук, Dramma, 4atty aka Tilla из «Грибов». Сам музыкант в начале карьеры описывал собственное творчество как не имеющее конкретной направленности и свободное от рамок, идущее из сердца и души.

Первой песней, вынесенной на суд слушателей, стала композиция «Последний дождь». Однако популярность Леша Свик получил еще в составе группы под названием Puzzle. В состав коллектива, помимо Леши, входили Эплдрим (Виктор Овсянкин) и Фами (Ефим Карташёв). На вопрос, откуда такое название группы - Puzzle, Алексей отвечал, что, насколько помнит, предложил его он: поскольку после объединения существовавшие до этого по отдельности музыканты совпали как пазлы по духу и пониманию того, куда двигаться дальше.

Леша Свик не балует поклонников альбомами, поскольку сольная карьера только набирает обороты. Но теперь изменилось звучание: это не привычный рэп в классическом понимании, а скорее EDM, микс дэнсхолла и меланхоличного хип-хоповского речитатива, способный завести аудиторию любого клубного заведения. Однако тексты песен Леши остались такими же откровенными и резкими, например, совместный труд с Джиосом и Giga(JC) «Ненаблядная». Критики относят творчество Леши Свика к лирическому рэпу.

В Таллинне в программе – новые песни и давно полюбившиеся хиты артиста.

Билеты и столы: jurimets@mail.ru, +37258441398

Стоимость обычного билета: первые 100 штук - 12€

Позже обычный стоит 15€

Обычный билеты на входе - 20€

ВИП-билет: 25€

ВИП-билет на месте: 35€

Билеты поступят в продажу в ограниченном количестве!

ВИП-билеты будут продаваться толко в количестве 250 штук.

Мероприятие для лиц старше 16 лет.

Треки артиста:

«Я хочу танцевать»