Второй Чернобыль: появились фото зеленого города-призрака в Китае

В 65 километрах от Шанхая на острове Shengshan находится городок, заброшенный в начале 1990-х. Когда-то населенный пункт был поставщиков рыбы, там жили около двух тысяч рыбаков с семьями. Постепенно люди переезжали с Хаутауваня из-за отсутствия школ и проблем с поставками продуктов. Всего несколько человек не захотели жить в других местах и остались дома.