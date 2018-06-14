Второй Чернобыль: появились фото зеленого города-призрака в Китае
14. июнь 2018, 18:20
Снимки заброшенных домов впечатлит туристов со всего мира...
В 65 километрах от Шанхая на острове Shengshan находится городок, заброшенный в начале 1990-х. Когда-то населенный пункт был поставщиков рыбы, там жили около двух тысяч рыбаков с семьями. Постепенно люди переезжали с Хаутауваня из-за отсутствия школ и проблем с поставками продуктов. Всего несколько человек не захотели жить в других местах и остались дома.
Сейчас в поселок постоянно приезжают туристы, посмотреть на дома, густо покрытые зеленью. Но в целом, природа "захватила" городок, из-за чего его иногда в шутку называют вторым Чернобылем.