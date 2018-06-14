Ведущая «Орла и Решки» и рэпер Элджей больше не скрывают свой роман

Вчера в социальных сетях влюбленные подтвердили домыслы о своих отношениях.

После того, как Настя Ивлеева стала ведущей «Орла и решки», она рассталась со своим возлюбленным Олегом Майами. Певец не только посвящал девушке треки, но и снимал ее в своих клипах. Однако отношения пары это не спасло, пишет Woman.

«Не каждый парень будет ждать свою девушку по три недели в месяц», — объясняла позднее в интервью Настя.

Впрочем, в конце мая поклонники Ивлеевой заподозрили, что ее сердце больше не свободно и она встречается с рэпером Элджеем. Он, к слову, поставил фото ведущей на обложку своего нового сингла. Однако подтверждать свои отношения Настя и ее новый бойфренд не торопились. Но, 13 июня Ивлеева опубликовала в своем микроблоге романтичный кадр, на котором позирует, обнимая рэпера сзади. Судя по всему, Настя и Элджей отправились вместе на отдых.

A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) on Jun 13, 2018 at 9:41am PDT