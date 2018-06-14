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Ведущая «Орла и Решки» и рэпер Элджей больше не скрывают свой роман

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Настя Ивлеева и Элджей

ФОТО: Instagram

С конца мая этого года в Сети ходят слухи о том, что 27-летняя Настя Ивлеева больше не одинока. Интернет-пользователи были уверены, что она начала встречаться с 23-летним рэпером Элджеем. 

Вчера в социальных сетях влюбленные подтвердили домыслы о своих отношениях.

После того, как Настя Ивлеева стала ведущей «Орла и решки», она рассталась со своим возлюбленным Олегом Майами. Певец не только посвящал девушке треки, но и снимал ее в своих клипах. Однако отношения пары это не спасло, пишет Woman.

«Не каждый парень будет ждать свою девушку по три недели в месяц», — объясняла позднее в интервью Настя. 

Впрочем, в конце мая поклонники Ивлеевой заподозрили, что ее сердце больше не свободно и она встречается с рэпером Элджеем. Он, к слову, поставил фото ведущей на обложку своего нового сингла. Однако подтверждать свои отношения Настя и ее новый бойфренд не торопились. Но, 13 июня Ивлеева опубликовала в своем микроблоге романтичный кадр, на котором позирует, обнимая рэпера сзади. Судя по всему, Настя и Элджей отправились вместе на отдых.

Этот самый снимок появился и в инстаграме у музыканта. Совместное фото с Ивлеевой за ночь собрало в два раза лайков и в пять раз больше комментариев, чем другие записи в его микроблоге. Судя по всему, поклонники Элджея в восторге от того, что он встречается с Настей.

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