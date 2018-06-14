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  • Женщина снимала на видео гуляющего во дворе сына, но за ним следила не только она...

Женщина снимала на видео гуляющего во дворе сына, но за ним следила не только она... ЖУТЬ!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Луиза Лентон из Девона, Англия, сняла на видео призрак женщины, который следил за её пятилетним сыном из окна старинного особняка. Здание было построено в XIX веке, а во время Первой мировой войны там располагался госпиталь.

Автор видео утверждает, что не сразу заметила даму в окне. Лишь дома, пересматривая отснятый ролик, она увидела призрака и пришла в ужас. Позже женщина поинтересовалась у охранников, находился ли кто-либо посторонний в особняке в момент съёмки, и они ответили отрицательно.

«Конечно же, это не охранник. Это женщина, и на ней наряд, который выглядит по-викториански», - сказала Луиза.

Ряд пользователей предположил, что фигура в окне может быть призраком Айседоры Дункан — в начале XX века знаменитая танцовщица встречалась с владельцем особняка. Впрочем, нельзя исключать возможность ошибки или обмана со стороны охранников — этой версии придерживаются скептически настроенные зрители.

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