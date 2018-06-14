Женщина снимала на видео гуляющего во дворе сына, но за ним следила не только она...

Автор видео утверждает, что не сразу заметила даму в окне. Лишь дома, пересматривая отснятый ролик, она увидела призрака и пришла в ужас. Позже женщина поинтересовалась у охранников, находился ли кто-либо посторонний в особняке в момент съёмки, и они ответили отрицательно.

«Конечно же, это не охранник. Это женщина, и на ней наряд, который выглядит по-викториански», - сказала Луиза.