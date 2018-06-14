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Парализованные принц Гарри и Меган Маркл ужаснули публику Смотрите сами!

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Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: Scanpix

Появившиеся на телешоу принц Гарри с супругой Меган Маркл порядком удивили публику. Зрители заметили, что лица знаменитостей не двигаются.

В финале шоу талантов Britain’s Got Talent среди почетных гостей были замечены принц Гарри и его новоиспеченная супруга, американская актриса Меган Маркл. Однако зрители в зале и пользователи Сети, смотревшие трансляцию в интернете, обратили внимание на странную мимику королевских особ. Вернее, на ее отсутствие.

В связи с таким ажиотажем в Сети появился отрезок программы. Фрагмент телевизионного шоу набрал более 120 тысяч просмотров за несколько дней. В результате издание Metro сообщило, что безжизненность Гарри и Меган обусловлена тем, что шоу посетили не настоящие королевские особы, а их восковые фигуры из музея мадам Тюссо. Таким оригинальным образом новые экспонаты дебютировали на публике.

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