Парализованные принц Гарри и Меган Маркл ужаснули публику

В финале шоу талантов Britain’s Got Talent среди почетных гостей были замечены принц Гарри и его новоиспеченная супруга, американская актриса Меган Маркл. Однако зрители в зале и пользователи Сети, смотревшие трансляцию в интернете, обратили внимание на странную мимику королевских особ. Вернее, на ее отсутствие.

В связи с таким ажиотажем в Сети появился отрезок программы. Фрагмент телевизионного шоу набрал более 120 тысяч просмотров за несколько дней. В результате издание Metro сообщило, что безжизненность Гарри и Меган обусловлена тем, что шоу посетили не настоящие королевские особы, а их восковые фигуры из музея мадам Тюссо. Таким оригинальным образом новые экспонаты дебютировали на публике.