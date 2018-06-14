SOS! Грудь Рианны так и норовит выпрыгнуть из платья

LimonЗвездыSOS! Грудь Рианны так и норовит выпрыгнуть из платьяSOS! Грудь Рианны так и норовит выпрыгнуть из платья ГАЛЕРЕЯLimon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать14 июня 2018 г., 10:11Известная американская певица пришла на премьеру фильма «Ocean 8» в эффектном платье.Правда, с декольте 30-летняя Рианна переборщила. Бедняжке пришлось весь вечер заправлять в платье бунтующую грудь, которая то и дело выпрыгивала из платья, подставляя свою хозяйку. Смотрите галерею!грудьплатьерианна