чт, 14.06.2018
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SOS! Грудь Рианны так и норовит выпрыгнуть из платья ГАЛЕРЕЯ

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Известная американская певица пришла на премьеру фильма «Ocean 8» в эффектном платье.

Правда, с декольте 30-летняя Рианна переборщила. Бедняжке пришлось весь вечер заправлять в платье бунтующую грудь, которая то и дело выпрыгивала из платья, подставляя свою хозяйку. 

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