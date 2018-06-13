ср, 13.06.2018
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  • Возбуждению нет предела: известная пышная модель показала очень сексуальные фотографии

Возбуждению нет предела: известная пышная модель показала очень сексуальные фотографии

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ФОТО: FDLON / MEGA

29-летнюю основательницу движения бодипозитива Фелисити Хэйворд подняли на смех за то, что она выставила напоказ свое тело в общественном месте. Однако британская модель плюс-сайз придумала изощренный способ наказать поглумившуюся над ней пару, пишут Dni.ru.

Женщина рассказала в своем Instagram, что фотографировалась на пляже в бикини, когда заметила косые взгляды и насмешки пары, отдыхающей рядом. Модель уточнила, что парень и девушка шутили и снимали ее.

Решив проучить обидчиков, Хэйворд специально встала прямо перед ними и позировала в течение 15 минут. "Я продемонстрировала им, что моя фигура так же прекрасна, как и у других. Загорелое и накачанное тело не делает тебя достойным большего уважения", – объяснила она.

По мнению девушки, "сравнение убивает наслаждение". "Я буду жить так, как хочу, а вы продолжайте бороться со своими комплексами", – написала Хэйворд под постом в социальной сети.

Публикация собрала довольно внушительное количество лайков. При этом мнения насчет поступка пышнотелой модели разделились.

Многие завсегдатаи Instagram выразили поддержку уроженке Британии, но нашлись и ярые критики ее деятельности. "И что ты доказала этим поступком? Ты лишь помешала людям отдыхать. Представь, если в твой дом вломятся и станут мозолить глаза своей худобой", – написал один из пользователей социальной сети.

Напомним, в апреле 2018 года с американской моделью Анной Обрайен произошел схожий инцидент. Так, девушка пристыдила охранников отеля после того, как они сказали ей прикрыться во время съемки в бикини.

Обрайен объявила, что подверглась дискриминации. "Это очень смешно. Я фотографируюсь в купальниках по всему миру, и только в Лас-Вегасе мне сказали прикрыться. Будь это стройная девушка, проблем бы не возникло. А вот модель с нестандартными параметрами всем, конечно же, помешала", – жаловалась девушка.

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