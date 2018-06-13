ср, 13.06.2018
Девочка рассказала о воображаемом друге, но ее история испугала даже взрослых СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Видео: невероятная история собаки, которую хотели усыпить

Видео: невероятная история собаки, которую хотели усыпить

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

«Когда я увидела ее первый раз, то сразу же почувствовала связь. Я взяла ее на руки и не хотела отпускать», — рассказала хозяйка.

Когда Звездочке было десять месяцев, она совсем не умела ходить, а только беспомощно водила лапами по земле, словно пловец на суше. Хозяева решили от нее избавиться и выбросили на улицу. Сотрудники приюта, которые нашли ее, подумали, что она пострадала в аварии и никогда не сможет ходить. Щенка решили усыпить. О том, что было дальше, — в видеосюжете «Ридуса». 

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