Видео: невероятная история собаки, которую хотели усыпить

Когда Звездочке было десять месяцев, она совсем не умела ходить, а только беспомощно водила лапами по земле, словно пловец на суше. Хозяева решили от нее избавиться и выбросили на улицу. Сотрудники приюта, которые нашли ее, подумали, что она пострадала в аварии и никогда не сможет ходить. Щенка решили усыпить. О том, что было дальше, — в видеосюжете «Ридуса».