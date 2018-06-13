Арестуйте меня! Японцы нашли самую красивую девушку-полицейского — в Москве

В конной полиции России! По крайней мере, именно так считает значительная часть пользователей "Твиттера" из Японии. И с ними сложно поспорить.

Профессия "полицейский" не самое первое, что приходит на ум, когда говорят о моде, стиле или красоте. Но данный пример, кажется, опровергает общепринятые представления.

На страничке аккаунта под названием @CRSVDV в "Твиттере" появился пост с фотографиями замечательной черноволосой наездницы, которая трудится в правоохранительных органах. И за пару дней красавица похитила сердечки тысяч японцев. Запись уже собрала 150 тыс. лайков и 46 тыс. ретвитов.

Девушка и правда чрезвычайно мила и превосходно сложена — форма на ней сидит просто отлично. В комментариях восторженные поклонники принялись в том числе описывать её неоспоримые достоинства.

«Кажется, я хочу, чтобы меня арестовали», - пишет в комментариях пользователь Сети.

Комментаторам удалось установить, что величественная "амазонка" живёт в далекой России и работает в Москве. А об остальном восхищенные жители Страны восходящего солнца могут только гадать. Но и российские пользователи Сети не обошли стороной эффектную девушку-кавалериста. Она даже успела дать интервью.

Любимицу японского "Твиттера" зовут не менее прекрасно и поэтично, чем она выглядит: Татьяна Зима. И она ещё в школе решила стать полицейским. Тогда же девушка занималась верховой ездой. А потом, уже по окончании юридического факультета, пришла на службу в московскую конную полицию.

«Впервые я села на коня и поехала верхом в 10 лет. С тех пор и связала свою жизнь с этими замечательными животными», - призналась Татьяна.