Арестуйте меня! Японцы нашли самую красивую девушку-полицейского — в Москве

Если вы когда-либо задавались вопросом о том, где служат самые прекрасные девушки-полицейские, то кое-кто уже нашел на него ответ.
В конной полиции России! По крайней мере, именно так считает значительная часть пользователей "Твиттера" из Японии. И с ними сложно поспорить.
Профессия "полицейский" не самое первое, что приходит на ум, когда говорят о моде, стиле или красоте. Но данный пример, кажется, опровергает общепринятые представления.
June 7, 2018
На страничке аккаунта под названием @CRSVDV в "Твиттере" появился пост с фотографиями замечательной черноволосой наездницы, которая трудится в правоохранительных органах. И за пару дней красавица похитила сердечки тысяч японцев. Запись уже собрала 150 тыс. лайков и 46 тыс. ретвитов.
Девушка и правда чрезвычайно мила и превосходно сложена — форма на ней сидит просто отлично. В комментариях восторженные поклонники принялись в том числе описывать её неоспоримые достоинства.
«Кажется, я хочу, чтобы меня арестовали», - пишет в комментариях пользователь Сети.
Комментаторам удалось установить, что величественная "амазонка" живёт в далекой России и работает в Москве. А об остальном восхищенные жители Страны восходящего солнца могут только гадать. Но и российские пользователи Сети не обошли стороной эффектную девушку-кавалериста. Она даже успела дать интервью.
Любимицу японского "Твиттера" зовут не менее прекрасно и поэтично, чем она выглядит: Татьяна Зима. И она ещё в школе решила стать полицейским. Тогда же девушка занималась верховой ездой. А потом, уже по окончании юридического факультета, пришла на службу в московскую конную полицию.
«Впервые я села на коня и поехала верхом в 10 лет. С тех пор и связала свою жизнь с этими замечательными животными», - призналась Татьяна.
Правда, некоторые комментаторы отметили, что в работе полицейского не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Но вряд ли это остановит ценителей женской красоты. Кстати, отсутствие формы девушку тоже ничуть не портит.