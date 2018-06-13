Запах изо рта расскажет, больны ли вы раком

Создатель респираторной маски для диагностирования рака придумал ее после смерти супруги от онкологии, передает Лайф.
Британский стартапер Билли Бойл выпустил маску ReCIVA, которая поможет определить симптомы онкологии на ранних стадиях. Устройство проанализирует частицы выдыхаемого воздуха и вынесет вердикт, сообщает Bloomberg.
Девайс выглядит как респираторная маска, но с подключёнными к нею датчиками. Чтобы воспользоваться ReCIVA, нужно надеть её на лицо и подышать. Маска проанализирует выдыхаемый пациентом воздух и расскажет о вероятности появления опухолей в организме. По словам Бойла, респиратор выявляет признаки рака лёгких, толстой кишки и других серьезных заболеваний на ранней стадии.
Компания Owlstone, которой владеет стартапер, уже собрала серьёзные инвестиции на производство устройства — порядка 38,5 млн долларов от венчурных инвесторов. Билли Бойл занялся созданием ReCIVA в 2016 году после смерти жены. Его супруга умерла от рака толстой кишки в возрасте 36 лет, оставив мужу двух детей.