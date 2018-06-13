Запах изо рта расскажет, больны ли вы раком

Девайс выглядит как респираторная маска, но с подключёнными к нею датчиками. Чтобы воспользоваться ReCIVA, нужно надеть её на лицо и подышать. Маска проанализирует выдыхаемый пациентом воздух и расскажет о вероятности появления опухолей в организме. По словам Бойла, респиратор выявляет признаки рака лёгких, толстой кишки и других серьезных заболеваний на ранней стадии.