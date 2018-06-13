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  • Галерея: Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили детям веселые выходные

Галерея: Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили детям веселые выходные

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10 июня в графстве Глостершир прошли благотворительные соревнования по конному поло, в которых участвовал принц Уильям. Пока отец семейства был занят, маленькие Джордж и Шарлотта отлично проводили время с мамой, пишет Woman.

Не так давно принц Джордж и принцесса Шарлотта участвовали в параде, посвященном дню рождения королевы Елизаветы, на котором им нужно было вести себя безукоризненно. Зато уже на следующий день дети Уильяма и Кейт Миддлтон смогли оторваться по полной в графстве Глостершир, где прошли благотворительные соревнования по конному поло Maserati Royal Charity Polo Trophy.

Пока принц Уильям участвовал в играх, Джордж и Шарлотта развлекались вместе со своей матерью Кейт. Принц и принцесса играли друг с другом и с другими детьми под присмотром герцогини Кембриджской. 

Даже фотографам, которые неотступно следили за королевской семьей, не удалось смутить малышей. Они радостно позировали папарацци и даже показывали маме, что нужно улыбаться. Судя по всему, Джордж и Шарлотта отлично провели время. 

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