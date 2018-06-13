Галерея: Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили детям веселые выходные

Не так давно принц Джордж и принцесса Шарлотта участвовали в параде, посвященном дню рождения королевы Елизаветы, на котором им нужно было вести себя безукоризненно. Зато уже на следующий день дети Уильяма и Кейт Миддлтон смогли оторваться по полной в графстве Глостершир, где прошли благотворительные соревнования по конному поло Maserati Royal Charity Polo Trophy.

Пока принц Уильям участвовал в играх, Джордж и Шарлотта развлекались вместе со своей матерью Кейт. Принц и принцесса играли друг с другом и с другими детьми под присмотром герцогини Кембриджской.