«Пропало желание». Боня ответила женщине с дефектом лица, которой обещала помочь

Правила конкурса, который позволяет в один момент просто так получить 100 тысяч рублей, просты до безобразия. Подписчикам необходимо оставлять комментарии на странице Виктории Бони. В какой-то момент она напишет "стоп". Тот, чья реплика окажется первой под этим словом и станет обладателем заветной суммы.

ФОТО: социальные сети

Светская львица поделилась историей происхождения денег, с которыми она так спешит расстаться. Эти средства она должны была перевести девушке на операцию по исправлению заячьей губы. Однако на консультации врач объяснил ей, что непосредственно до хирургического вмешательства необходимо провести комплексное лечение, в которое входят установка штифтов и зубных имплантов. Общая стоимость процедуры составляет порядка 500 тысяч рублей.

A post shared by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Jun 11, 2018 at 1:13pm PDT

"Я ответила ей, что могу оплатить лишь пластику губы, на остальное я не рассчитывала", – справедливо заметила Виктория Боня. Тогда девушка отправилась давать интервью "во все газеты", рассказывая о том, что светская львица ее якобы кинула.

Даже такое поведение не смогло окончательно отвернуть Боню от помощи несчастной. Она предложила оплатить теми 100 тысями установку штифтов, но только в том случае, если найдется кто-то, кто оплатит всю операцию. Более того, светская львица предложила воспользоваться своим Instagram как рекламой площадкой, чтобы привлечь внимание потенциальных спонсоров и специалистов, готовых оказать услугу по бартеру.

A post shared by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Jun 5, 2018 at 7:19am PDT

Однако с этой информацией девушка, по всей видимости. отправилась не на поиски специалистов, а вновь заглянула к журналистам, серьезно извратив слова Виктории Бони. "Вы знаете, у меня просто пропало любое желание помогать этому человеку!", – констатировала светская львица.