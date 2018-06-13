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Невероятное видео гигантской Луны ошарашило Сеть

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ФОТО: Paul Davey / SWNS.com / Paul Davey / SWNS.com

Видео, на котором гигантский диск Луны надвигается на людей, всего за несколько часов набрал более миллиона просмотров. Ролик снял профессиональный испанский оператор Даниэль Лопес в горах Канарских островов, пишет Сегодня.

Съемка проводилась при помощи телескопического объектива с расстояния в 16 километров. Из-за этого кажется, что Луна размером с гору, а люди – совсем крошечные. Больше никаких манипуляций с видео не производилось.

Отметим, что эффект падающей на людей Луны связан не с трюком или ускоренным воспроизведением видео – спутник Земли движется так быстро в результате вращения планеты.

По состоянию на утро 13 июня видеоролик посмотрели более 1 млн 430 тысяч раз.

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