«Али я не царица?!»: Елена Малышева продемонстрировала результат экстремального похудения

Не так давно 57-летняя российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева шокировала Интернет-пользователей, рассказав о своем дневном рационе. Оказалось, она устроила себе марафон экстремального похудения.
На днях руководитель и ведущая передачи «Жить здорово!» показала, каких результатов ей удалось достичь. Смотрите видео!
Как начинался 10-дневный диетический марафон Елены Малышевой - в видео ниже:
Начинаю 10 дневный марафон по снижению веса. Улыбайся и терпи! Это принцип жизни на эти 10 дней. Каждый день буду показывать вам что я делаю. Сегодня на весь день – пять зелёных коктейлей. Готовлю их из 375 г зелени и полутора литров простой воды. Все делю на пять порций. Это моя еда. Вода без ограничений. Подробности в прямых Эфирах.