ср, 13.06.2018
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«Али я не царица?!»: Елена Малышева продемонстрировала результат экстремального похудения Фото и видео!

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Елена Малышева

ФОТО: Scanpix

Не так давно 57-летняя российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева шокировала Интернет-пользователей, рассказав о своем дневном рационе. Оказалось, она устроила себе марафон экстремального похудения.

 

Вот так!!!

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На днях руководитель и ведущая передачи «Жить здорово!» показала, каких результатов ей удалось достичь. Смотрите видео!

Али я не царица?!?!?!?!

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Как начинался 10-дневный диетический марафон Елены Малышевой - в видео ниже:

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