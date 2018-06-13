«Али я не царица?!»: Елена Малышева продемонстрировала результат экстремального похудения

Не так давно 57-летняя российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева шокировала Интернет-пользователей, рассказав о своем дневном рационе. Оказалось, она устроила себе марафон экстремального похудения.