ср, 13.06.2018
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В Сеть попали новые фото и видео с беременной Лерой Кудрявцевой

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Лера Кудрявцева.

ФОТО: Скриншот с Instagram

​На днях супруг Леры, хоккеист Игорь Макаров, снимая семейный поход по магазинам для Instagram, «случайно засветил» свою супругу.

Сейчас 47-летняя Лера Кудрявцева находится в декретном отпуске. По ее недавнему фото в спортивном костюме, с конфетами и без косметики, некоторые поклонники пришли к выводу, что телеведущая «запустила себя». Еще бы - ведь за время беременности Лера успела отказаться от каблуков, строгих нарядов и диеты. На период декретного отпуска она решила, что не будет отказывать себе ни в чем.

Между тем автор фото - хоккеист Игорь Макаров - явно доволен видом своей жены, поскольку поставил множество влюбленных смайликов.

ФОТО: Instagram

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