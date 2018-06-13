В Сеть попали новые фото и видео с беременной Лерой Кудрявцевой
13 июня 2018 г., 9:33
На днях супруг Леры, хоккеист Игорь Макаров, снимая семейный поход по магазинам для Instagram, «случайно засветил» свою супругу.
Сейчас 47-летняя Лера Кудрявцева находится в декретном отпуске. По ее недавнему фото в спортивном костюме, с конфетами и без косметики, некоторые поклонники пришли к выводу, что телеведущая «запустила себя». Еще бы - ведь за время беременности Лера успела отказаться от каблуков, строгих нарядов и диеты. На период декретного отпуска она решила, что не будет отказывать себе ни в чем.
Между тем автор фото - хоккеист Игорь Макаров - явно доволен видом своей жены, поскольку поставил множество влюбленных смайликов.