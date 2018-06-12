Прилучный и Муцениеце: измены, ревность и хрупкий мир

Друзья пары рассказали о том, как они пережили разрыв. В последнее время в отношениях Павла и Агаты произошел разлад. Муцениеце и Прилучный в очередной раз отписались друг от друга в социальных сетях и были готовы подать на развод.
В этой паре, похоже, всегда царит накал страстей. О бурных ссорах и примирениях Павла Прилучного и Агаты Муцениеце в тусовке ходят легенды. Больше недели назад супруги внезапно отписались друг от друга в социальных сетях, а также сделали неожиданное признание – мол, «поставили брак на паузу». Агата вместе с детьми улетела к родным в Ригу, чтобы прийти в себя, Павел погрузился с головой в работу, пишет Starhit.ru.
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Глобальная размолвка с расставанием в семье актеров случилась не впервые. «Мы не раз собирались разводиться, били посуду, кричали, чуть ли не ехали подавать заявление, – рассказал Прилучный в интервью «СтарХиту». – Разругавшись, даже спим в разных комнатах, бывает, в разгар скандала я или Агата хватали вещи и уходили из дома. Нормальная практика человеческих отношений, которые длятся больше трех лет. Мы же молодые, вспыльчивые, ревнивые, влюбленные, у каждого свое мнение».
Несмотря на все ссоры, актер настроен серьезно – даже признавался, что думал обвенчаться с супругой. Однако хочет все сделать красиво, а все деньги пока тратятся на новый дом в поселке «Яхромские дачи» под Дмитровом, куда семья перебралась в начале прошлого года.
О размолвке супруги говорят неохотно. «Это личное, не для выставления напоказ, – прокомментировала «СтарХиту» Агата Муцениеце. – Сейчас у нас с Пашей все более-менее хорошо, мы помирились». Также актриса призналась: они с мужем поняли, что не могут жить друг без друга, поэтому, несмотря на разногласия, будут искать пути решения проблемы.
«Я и Павел правда очень разные люди, – рассуждает артистка. – Но, скорее всего, мы как крабики, которые нашли друг друга навсегда».
За пару дней до крупной ссоры Прилучный гулял на свадьбе коллеги, кинорежиссера Марка Горобца. Компания каталась по Москве, завершилось торжество под утро на борту теплохода в ресторане. На праздник актер приехал без жены. «Было очень весело, танцевали, общались, – поделился со «СтарХитом» один из гостей вечеринки, оператор Морад Абдель-Фаттах. – Мы с Пашей давно дружим, сколько его помню, он всегда проблемы держит в себе, редко делится даже с близкими. Поэтому и в этот раз промолчал, вел себя как обычно, произнес тост, пожелал молодоженам счастливой и долгой семейной жизни, детишек».
Поговаривают, что причиной скандала стала ревность Муцениеце: она заподозрила благоверного в изменах. Небезосновательно, надо отметить.
«Паша часто дает жене поводы, – рассказали «СтарХиту» в окружении пары. – Может пропасть и не отвечать на звонки, например. Остаться ночевать где-то после съемок или вечеринки. Слышала, у него случались мимолетные увлечения».
Давний друг Прилучного, актер Александр Соколовский, наоборот, уверен, что приятель живет исключительно ради жены и детей. «Великолепный семьянин, прекрасный отец для 5-летнего сына Тимофея и 2-летней дочки Мии, – поделился Александр со «СтарХитом». – А сколько Паша работает, снимается, не спит – все для них. Они с Агатой созданы друг для друга и, уверен, со всем справятся!»
Буквально месяц назад ничто не предвещало беды. Супруги с детьми отдыхали в Израиле, делились солнечными фотографиями с побережья Нетании и из Иерусалима. Ходили на оздоровительные процедуры в недавно открытый массажный салон двоюродной сестры Прилучного Марины Штейн. Павел и Агата стали одними из первых его посетителей.
НАШЛИ ДРУГ ДРУГА
Семья Прилучных всегда считалась одной из самых красивых и образцово-показательных в отечественном шоу-бизнесе. Кажется, в их сутках не 24 часа, а как минимум 30. Востребованные актеры успевают все: работать в нескольких проектах, ездить на гастроли, облагораживать загородный дом, следить за ремонтом в новой квартире, которую приобрели в апреле этого года, и, конечно же, воспитывать детей. Помимо этого Агата умудряется три-четыре раза в неделю ходить на занятия по pole dance, чтобы радовать супруга, и вести блог на своем канале в YouTube.
Искра между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце проскочила на съемочной площадке сериала «Закрытая школа» в конце декабря 2010 года, где они как раз играли влюбленных. «Я не верю в чувства с первого взгляда!» – неоднократно заявлял актер. Но когда увидел очаровательную блондинку с карими глазами, его мнение изменилось. Вердикт, что Агата именно та, с кем он хочет пройти долгий и счастливый путь, был вынесен после… кинопоцелуя. Однако не все так просто – на тот момент девушка встречалась с Артемом Алексеевым, танцором из коллектива Димы Билана. Даже чуть не вышла за него замуж! Появившийся на горизонте Прилучный – не сторонник разбивать пары, но заметив проблемы в их отношениях, прямо сказал: он всегда рядом и готов подставить плечо. Муки выбора длились несколько месяцев – актриса не могла определиться, оба стелили мягко. Все прояснилось в апреле 2011 года, а уже в августе молодые, горячие и влюбленные поженились. Агата быстро согласилась, уж очень хотелось понять, каково это – иметь семью. Решительность объяснялась легко: не понравится – разведутся. Заявление подали в единственный загс Москвы, где регистрируют браки с иностранцами – Муцениеце же гражданка Латвии.
Наряды для торжества выбрали нестандартные – все черное. Свадебное платье, кстати, до сих пор хранится в шкафу, как и школьная форма, в которой Агата снималась в судьбоносном сериале. Роспись прошла без лишних свидетелей, музыки и цветов. Такой поворот невесту разочаровал, надеялась, жених организует сюрприз. Правильно думала! Просто он ждал в другом месте. Втихую Паша снял знаменитый крутящийся ресторан в Останкинской башне, куда и созвал друзей. Молодожены шли под музыку по стеклянной дорожке, запуская воздушные шары. Кутили до утра, как положено.
Через два года у них появился первенец – Тимофей, спустя еще три – Мия. В момент рождения дочки Паша был в Санкт-Петербурге на съемках второго сезона сериала «Мажор». Узнав, что супруга в больнице, он незамедлительно рванул в Москву. По дороге в аэропорт попросил друга заказать доставку цветов, боялся, курьер не дозвонится, пока телефон будет выключен в полете. Делать друг другу приятное в их семье – главное правило.