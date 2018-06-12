Прилучный и Муцениеце: измены, ревность и хрупкий мир

Буквально месяц назад ничто не предвещало беды. Супруги с детьми отдыхали в Израиле, делились солнечными фотографиями с побережья Нетании и из Иерусалима. Ходили на оздоровительные процедуры в недавно открытый массажный салон двоюродной сестры Прилучного Марины Штейн. Павел и Агата стали одними из первых его посетителей.

НАШЛИ ДРУГ ДРУГА

Семья Прилучных всегда считалась одной из самых красивых и образцово-показательных в отечественном шоу-бизнесе. Кажется, в их сутках не 24 часа, а как минимум 30. Востребованные актеры успевают все: работать в нескольких проектах, ездить на гастроли, облагораживать загородный дом, следить за ремонтом в новой квартире, которую приобрели в апреле этого года, и, конечно же, воспитывать детей. Помимо этого Агата умудряется три-четыре раза в неделю ходить на занятия по pole dance, чтобы радовать супруга, и вести блог на своем канале в YouTube.

Искра между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце проскочила на съемочной площадке сериала «Закрытая школа» в конце декабря 2010 года, где они как раз играли влюбленных. «Я не верю в чувства с первого взгляда!» – неоднократно заявлял актер. Но когда увидел очаровательную блондинку с карими глазами, его мнение изменилось. Вердикт, что Агата именно та, с кем он хочет пройти долгий и счастливый путь, был вынесен после… кинопоцелуя. Однако не все так просто – на тот момент девушка встречалась с Артемом Алексеевым, танцором из коллектива Димы Билана. Даже чуть не вышла за него замуж! Появившийся на горизонте Прилучный – не сторонник разбивать пары, но заметив проблемы в их отношениях, прямо сказал: он всегда рядом и готов подставить плечо. Муки выбора длились несколько месяцев – актриса не могла определиться, оба стелили мягко. Все прояснилось в апреле 2011 года, а уже в августе молодые, горячие и влюбленные поженились. Агата быстро согласилась, уж очень хотелось понять, каково это – иметь семью. Решительность объяснялась легко: не понравится – разведутся. Заявление подали в единственный загс Москвы, где регистрируют браки с иностранцами – Муцениеце же гражданка Латвии.

Наряды для торжества выбрали нестандартные – все черное. Свадебное платье, кстати, до сих пор хранится в шкафу, как и школьная форма, в которой Агата снималась в судьбоносном сериале. Роспись прошла без лишних свидетелей, музыки и цветов. Такой поворот невесту разочаровал, надеялась, жених организует сюрприз. Правильно думала! Просто он ждал в другом месте. Втихую Паша снял знаменитый крутящийся ресторан в Останкинской башне, куда и созвал друзей. Молодожены шли под музыку по стеклянной дорожке, запуская воздушные шары. Кутили до утра, как положено.