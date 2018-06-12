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Медики рассказали, кому противопоказано пить воду с лимоном

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ФОТО: Caro / Awarska-Matuszak / Caro / Awarska-Matuszak

Медики предупреждают, что вода с лимоном, несмотря на всю пользу этого напитка, может навредить здоровью человека.

Специалисты рассказали, в каких случаях необходимо воздержаться от употребления напитка с лимоном: при наличии воспалительных процессов желудка, гастритах  повышенной кислотностью, при обострении желудочных заболеваний. В этих случаях подкисленная война приведет к появлению изжоги, а также к еще большему обострению заболеваний и ухудшению самочувствия, пишет Neformat.co.ua.

Также медики рекомендуют воздержаться от употребления лимонного напитка при воспалении мочевого пузыря, а также аллергикам.

В остальных случаях этот напиток принесет только пользу. Однако, специалисты напоминают, что пить воду с лимоном необходимо через трубочку, чтобы не допустить разрушения зубной эмали от действия кислоты.

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