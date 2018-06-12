Медики рассказали, кому противопоказано пить воду с лимоном

Специалисты рассказали, в каких случаях необходимо воздержаться от употребления напитка с лимоном: при наличии воспалительных процессов желудка, гастритах повышенной кислотностью, при обострении желудочных заболеваний. В этих случаях подкисленная война приведет к появлению изжоги, а также к еще большему обострению заболеваний и ухудшению самочувствия, пишет Neformat.co.ua.

Также медики рекомендуют воздержаться от употребления лимонного напитка при воспалении мочевого пузыря, а также аллергикам.