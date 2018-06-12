вт, 12.06.2018
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Муж сказал жене избавиться от ее тридцати собак, но она избавилась от мужа ГАЛЕРЕЯ

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49-летняя Лиз Хаслам из Суффолка, Англия, заботилась о животных много лет и посвятила этому жизнь. Поэтому решила, что четырехлапые питомцы ей гораздо важнее супружеской жизни.

Лиз и Майк познакомились, когда ей было 16. Вскоре девушка закончила школу и сбежала из отчего дома к возлюбленному. В браке пара провела 25 лет. У них за это время появился сын Олли и 30 собак, пишет Life.

Мама Лиз разводила собак, и девушка с детства питала любовь к этим четвероногим. Поэтому когда у супругов появился свой дом в сельской местности, то женщина решила устроить там собачий приют. Муж пропадал на работе, и женщина посвятила себя животным. Позже даже создала организацию по спасению бультерьеров, многие из которых использовались как бойцовые.

ФОТО: Scanpix

«Мы просто всe больше и больше отдалялись друг от друга. Майк был сильно увлечeн своей работой, и у нас не осталось ничего общего. Я не хотела быть вдовой при живом муже, поэтому отдала всю себя собакам», - рассказала Лиз Хаслам.

Но постепенно мужу это надоело, и он поставил ультиматум: либо он, либо псы. И жена, конечно же, выбрала второе. Бросить на произвол судьбы тех, за кого она взяла ответственность, Лиз не могла. Майк собрал вещи и ушел.

«Я думаю, после 25 лет супружеской жизни он должен был понять, что отказываться от собак я не собираюсь», - объяснила свой поступок Лиз Хаслам.

Сейчас Лиз выхаживает 30 спасенных бультерьеров. Некоторые из них глухие или слепые, у кого-то травмы после боев. Также женщина заботится о попугае ара и подкармливает бездомного. И, по словам спасительницы животных, она ни о чем не жалеет и никогда еще не чувствовала себя счастливее.

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