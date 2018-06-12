Новость об опухоли повергла Семенович в шок

Поклонники любят Анну Семенович не только за ее блестящие хиты, но и за соблазнительный внешний вид. Изрядную изюминку образу певицы придает ее роскошная грудь. Тем сильнее были переживания фанатов за здоровье артистки, когда в СМИ появилась информация об операции на этой части тела.

"Это неправда. Я просто в шоке!", – цитирует сайт "Комсомольская правда"Анну Семенович. Певица даже не может представить, что могло стать поводом для появления подобных слухов. "Откуда такая информация?! Я буду с этим разбираться. Со мной абсолютно все в порядке", – добавила она.

A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Jun 10, 2018 at 1:02am PDT

В разговоре с телеканалом "360" она была еще более лаконична. Несмотря на краткость, ответ артистки двойных толкований не предполагает. "Это какой-то гон полнейший", – подчеркнула она.

"У мены все в порядке, я на ногах и в полном рабочем графике. Сейчас нахожусь на гастролях", – рассказала Анна Семенович Пятому каналу. Сообщения об операции на груди она назвала бредом.