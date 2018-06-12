Встречалась ради денег: вспылили грязные детали из прошлого Дарьи Клюкиной

Когда в финале шоу "Холостяк" Егор Крид вручил кольцо модели Дарьи Клюкиной некоторые зрители обрадовались красивому завершению этой истории, однако другие не на шутку разозлились. Возмущенные поклонники принялись разыскивать сомнительные факты из биографии девушки, а порой и откровенно придумывать их.

A post shared by Дарья Клюкина (@klyukina_d) on Jan 27, 2018 at 4:35am PST

В частности, недоброжелатели на голубом глазу утверждали, что модель подрабатывала эскорт-услугами. Напрямую подтверждать эти домыслы ее знакомые не стали, однако признали, что девушку часто можно было видеть в компании весьма состоятельных мужчин.

A post shared by Дарья Клюкина (@klyukina_d) on Jun 11, 2018 at 12:51am PDT

"Даша встречалась ради денег", – цитирует StarHit бывшую подругу Дарьи Клюкиной. "Одному поклоннику даже присылала фото в белье. А когда решила бросить его, экс-возлюбленный стал шантажировать, что сольет снимки в Сеть", – добавила она. Впрочем, в тот раз откровенные снимки модели достоянием общественности не стали.

А когда Дарья Клюкина оказалась в сложном материальном положении после ухода из предыдущего сезона шоу "Холостяк", где девушки боролись за сердце актера Ильи Глинникова, рассказали ее знакомые, то поспешила вступить в отношения с диджеем по имени Сергей из дуэта N-Joy. "Парень влюбился, а ей просто было с ним удобно", – объяснили они.