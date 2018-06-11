Найден быстрый способ понять, действительно ли человек голоден

Большинство людей даже не подозревает, что такое настоящий физиологический голод, считает психолог и эксперт по здоровому питанию доктор Мэг Арролл, пишет британский таблоид Daily Mail.
Мы часто питаемся, чтобы отвлечь себя от скуки или уйти от стресса, считает психолог. Кроме того, по ее словам, мы также ощущаем потребность в комфорте и нам кажется, что, например, торт или мороженое — это как раз то, что нужно в этом случае, пишет Ridus.ru.
Для того чтобы понять, в самом ли деле ты голоден, психолог предлагает пройти так называемый брокколи-тест.
Когда вы проголодались и готовы потянуться в шкаф за булочками, представьте, что там лежит не выпечка, а тарелка с брокколи, говорит доктор Арролл. После этого нужно задать себе вопрос: «Как сильно я хочу есть?»
Если ответ будет положительным, значит вашему организму действительно требуется еда. Если же тарелка с воображаемыми овощами вас остановила, значит вы недостаточно голодны, отмечает телеканал «360».
Благодаря этому тесту, считает психолог, можно создать правильный режим питания и прекратить наращивать лишний вес.
Ранее в статье «Ридуса» говорилось о вреде питания в одиночку. По мнению специалистов, из-за этого люди становятся несчастнее. Выяснилось, что данный фактор влияет на уровень человеческого благополучия гораздо сильнее, чем финансовые проблемы и физические недостатки.