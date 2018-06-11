Найден быстрый способ понять, действительно ли человек голоден

Мы часто питаемся, чтобы отвлечь себя от скуки или уйти от стресса, считает психолог. Кроме того, по ее словам, мы также ощущаем потребность в комфорте и нам кажется, что, например, торт или мороженое — это как раз то, что нужно в этом случае, пишет Ridus.ru.

Для того чтобы понять, в самом ли деле ты голоден, психолог предлагает пройти так называемый брокколи-тест.

Когда вы проголодались и готовы потянуться в шкаф за булочками, представьте, что там лежит не выпечка, а тарелка с брокколи, говорит доктор Арролл. После этого нужно задать себе вопрос: «Как сильно я хочу есть?»

Если ответ будет положительным, значит вашему организму действительно требуется еда. Если же тарелка с воображаемыми овощами вас остановила, значит вы недостаточно голодны, отмечает телеканал «360».

Благодаря этому тесту, считает психолог, можно создать правильный режим питания и прекратить наращивать лишний вес.