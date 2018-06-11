Ни мяса, ни соли, ни хлеба: как Варнава умудряется прокормить свои «175 см живого роста»

Преданные фанаты еще помнят аппетитные формы Екатерины Варнавы, которыми она могла похвастать несколько лет назад. Однако некоторое время спустя из пышногрудой брюнетки секс-символ Comedy Woman превратилась в невероятно стройную блондинку, пишет Woman.

В то время как одни поклонники с тоской вспоминают соблазнительные округлости знаменитости, другие восхищаются ее преображением. Фолловеры регулярно забрасывают актрису вопросами о том, как ей удалось так феноменально похудеть.

8 июня Варнава опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала подписчикам, как она питается, чтобы оставаться стройной. Во-первых, телезвезда уверила, что ест она вкусно и много.

«175 сантиметров живого роста надо еще прокормить!» - шутит актриса.

Звезда призналась, что не ест мясо, рыбу и птицу. Однако и стопроцентной вегетарианкой ее не назовешь: иногда она может побаловать себя творогом и яйцами.

По словам Екатерины, в течение дня она ест совсем чуть-чуть, но ближе к вечеру ее одолевает чувство голода. Ужинает Варнава не позже 18-19 часов - как правило, овощным салатом или теми же овощами на пару.