Ни мяса, ни соли, ни хлеба: как Варнава умудряется прокормить свои «175 см живого роста»

На днях 33-летняя звезда Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась с поклонниками секретами своей стройности: телезвезда поведала, как она питается, чтобы быть в форме.
Преданные фанаты еще помнят аппетитные формы Екатерины Варнавы, которыми она могла похвастать несколько лет назад. Однако некоторое время спустя из пышногрудой брюнетки секс-символ Comedy Woman превратилась в невероятно стройную блондинку, пишет Woman.
В то время как одни поклонники с тоской вспоминают соблазнительные округлости знаменитости, другие восхищаются ее преображением. Фолловеры регулярно забрасывают актрису вопросами о том, как ей удалось так феноменально похудеть.
8 июня Варнава опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала подписчикам, как она питается, чтобы оставаться стройной. Во-первых, телезвезда уверила, что ест она вкусно и много.
«175 сантиметров живого роста надо еще прокормить!» - шутит актриса.
Звезда призналась, что не ест мясо, рыбу и птицу. Однако и стопроцентной вегетарианкой ее не назовешь: иногда она может побаловать себя творогом и яйцами.
По словам Екатерины, в течение дня она ест совсем чуть-чуть, но ближе к вечеру ее одолевает чувство голода. Ужинает Варнава не позже 18-19 часов - как правило, овощным салатом или теми же овощами на пару.
На такой режим питания актриса переходила постепенно. Сложнее всего ей было отказаться от хлеба, острого и соленого. Чтобы закрепить результат, участница шоу Comedy Woman занимается танцами.
Ciao, прекрасные! как и обещала, небольшой постец по поводу питания: что я ем, в каком количестве..и вообще - ЕМ ЛИ Я😂😂😂😂 Итак! Конечно, я ем😂 Причём нормально! 1,75 живого роста надо ещё прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец-иногда ем яйца и творог. Мясо, рыбу, птицу, морепродукты не ем (почему? могу рассказать в прямом эфире, если всё-таки он вам нужен). Вот мой рацион на мой обычный многообещающий день😂 Утро. Стакан тёплой воды, потом завтрак: чашка американо (желательно хорошего😂, хотя растворимчик тоже бывает), творог, грецкие орехи, ягода или мёд (ОДНА ЛОЖКА) - всего понемногу. Обед. Например, вчера был сыр тофу на гриле, фасоль на пару и овощной салат (цукини, перец, огурцы с оливковым маслом). Ужин. Вот где самое интересное! К вечеру организм хочет ЖРАТЬ НЕИСТОВО (у меня ужин случается редко из-за занятости), но если случается, то не позднее 6-7 часов и, как правило, это овощи либо в салате, либо на пару. ЧТО ВАЖНО! Всё, дорогие мои, очень индивидуально👆🏽Нельзя просто взять и начать резко ограничивать себя в еде.. и я ни в коем случае не говорю делать, как я. Поверьте, к этому я пришла не сразу ...очень постепенно, в течение нескольких лет👆🏽👆🏽 Например, хлеб обожаю, но отучила себя от этой привычки, сладкое никогда не любила (замена фруктами бээээшенаЯ), вот с соленым конфуз - люблю, мазафака, и соленое, и острое... но борюсь😂 Мне сейчас комфортно - и я считаю, это важно, когда выстраиваешь свой рацион. Еще есть моменты, что полезно, а что нет.. но тут необходимо пообщаться с профессионалом, диетологом, например. Он вам поможет выстроить грамотный режим питания без ущерба здоровью. У меня получилось этим постом «утолить» ваш интерес вокруг моего питания... хотя бы немного??😊😊😊 ⠀ Org: @va.day Ph: @bulavina Dress: @alexveil_official Muah: @elvirariabtseva_makeup