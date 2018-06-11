Тимати пошутил над отношениями Крида с победительницей шоу «Холостяк»

Однако и Егор, и Дарья предпочитали игнорировать вопросы фанатов и, судя по всему, не встречаются. В итоге многие пришли к выводу, что Крид уже успел расстаться с Клюкиной. Вскоре певец подтвердил догадки поклонников, отметив, что они с победительницей "Холостяка" сохранили приятельские отношения.

Дарья Клюкина. ФОТО: Instagram

Несмотря на заявление артиста, подписчики продолжили задавать ему массу вопросов о Клюкиной под каждой фотографией в "Инстаграме".

"Вы собираетесь вообще хоть как-то комментировать происходящее? Пока создаётся ощущение, что нас нагло обманывали", "Жаль, что потратила так много времени на "Холостяка". Никакой искренности, всё было наигранно", — пишут поклонники.

Близкий друг Егора Тимати не остался в стороне. Он решил оставить комментарий под очередной фотографией Крида. Рэпер пошутил и задал приятелю именно тот вопрос, который сейчас волнует абсолютно всех его фанатов.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

"Когда пост про Дашу?" — поинтересовался Тимати.

Пользователи Сети оценили чувство юмора рэпера. "Даже Тимати любопытно, что происходит у Егора с Дашей", "Он угорает над Кридом и над всей этой ситуацией", "И как теперь верить в любовь? Ребята казались такими искренними", — писали они в комментариях.