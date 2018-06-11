Звезду «Афони» экстренно доставили в больницу с травмой головы

Актриса Нина Русланова упала в своей квартире в центре Москвы и сильно ударилась головой, передает "РЕН ТВ". К счастью, в этот момент рядом находились ее родственники. Они вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации народной артистки. Врачи оказали ей всю необходимую помощь. Удостоверившись, что полученная травма не несет в себе угрозы здоровью Нины Руслановой, они отпустили ее домой.