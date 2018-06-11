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Звезду «Афони» экстренно доставили в больницу с травмой головы

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Нина Русланова.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / RIA Novosti

Артистка России Нина Русланова была экстренно доставлена в одну из московских клиник с травмой головы. Серьезное ранение она получила в собственной квартире, пишет Дни.ру. «Афоня»

Актриса Нина Русланова упала в своей квартире в центре Москвы и сильно ударилась головой, передает "РЕН ТВ". К счастью, в этот момент рядом находились ее родственники. Они вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации народной артистки. Врачи оказали ей всю необходимую помощь. Удостоверившись, что полученная травма не несет в себе угрозы здоровью Нины Руслановой, они отпустили ее домой.

Нина Русланова стала известна на всю Россию благодаря своим работам в таких фильмах, как "Афоня", "Зимняя вишня", "Завтра была война" и многим другим картинам, полюбившимся зрителям. Актрисе 72 года. У нее есть дочь и внук.

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