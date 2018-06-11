Жуть! Названа вредная привычка Дональда Трампа

Они рассказали, что американский лидер по привычке рвет важные документы, которые по закону должны находиться в архиве, пишет Lenta. Сотрудникам Белого дома приходится склеивать кусочки бумаги, чтобы их не обвинили в нарушении законодательства. «Иногда бумаги просто рвут посередине, но иногда они были разорваны так мелко, что выглядели как конфетти», — рассказал один из работников администрации президента.