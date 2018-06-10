Десять увлекательных фильмов, которые могут спасти даже самые скучные выходные

Если вы хотите в полной мере прочувствовать, что эти выходные - одни из лучших дней в вашей жизни, то выбирайте любой фильм из этого списка и наслаждайтесь!

1. "Особое мнение", 2002

В 2054 году убийств не существует. Поскольку люди научились предугадывать будущее, преступников арестовывают задолго до того, как они успевают нарушить закон. Провидцы никогда не ошибаются… Это, конечно, замечательно. Но только до тех пор, пока ты сам не оказываешься будущим преступником!

2. "Мгла", 2007

Этот фильм, снятый по книге Стивена Кинга, оглушает своим финалом. А начинается все с убийственной мглы, которая накрывает маленький городок. Только не стоит думать, что перед вами просто очередной ужастик! Эта леденящая кровь картина повествует о психологии людей, которые переживают кошмары наяву.

3. "Перелом", 2007

Неожиданные повороты сюжета этого детективного триллера будут держать вас в напряжении до самого конца. Начинается фильм с того, что муж стреляет жене в голову и полностью признает свою вину. Но где же оружие преступления? Между молодым и амбициозным помощником окружного прокурора и умным, хитрым обвиняемым разворачивается настоящий поединок. Стремление засадить преступника за решетку во что бы то ни стало становится для юриста делом чести.

4. "Время", 2011

Научно-фантастический триллер погружает зрителя в мир, когда человечество сумело победить ген старения. Но теперь, чтобы перестать стареть в возрасте 25 лет, людям приходится платить бешеные деньги. Бессмертие доступно только богачам, а бедным по-прежнему остается бороться за свою жизнь.

Успешный обладатель вечности и его заложница становятся неожиданным оружием на войне с установившейся системой.

5. "Грань будущего", 2014

После того, как на Землю напали инопланетяне, многие защитники планеты погибли в первые же минуты. После гибели главный герой попадает во временную петлю, проживая одно и то же сражение. Встретив на поле боя другого солдата, Риту, он случайно узнает, что девушка оказалась в таком же положении. Чтобы разорвать замкнутый круг и переломить ход неравной войны, майор раз за разом возвращается в прошлое, переживая собственную гибель.

6. "Патруль времени", 2014

Специальное бюро Времени занимается предотвращением преступлений, совершенных в прошлом. Один из агентов охотится за террористом, устроившим несколько крупных взрывов. Поскольку лимит его перемещений во времени подходит к концу, главный герой решает завербовать Джона, который раньше был женщиной. Мужчина соглашается, поскольку у него есть своя веская причина для возвращения в прошлое. Этот фильм-головоломка не отпускает до самого конца!

7. "Вне / себя", 2015

Богатый предприниматель узнает, что умирает от рака. Но выход есть — перемещение сознания в молодое тело, якобы выращенное в пробирке. Однако после процедуры мужчина недолго наслаждается своей новообретенной жизнью. Главного героя начинают преследовать воспоминания настоящего "владельца" тела...

8. "Марсианин", 2015

Марсианская миссия вынуждена экстренно покинуть планету из-за надвигающейся песчаной бури. Во время эвакуации главный герой повреждает скафандр. Посчитав его погибшим, сотрудники экспедиции улетают с планеты, оставив мужчину в полном одиночестве.

9. "Тайна 7 сестер", 2017

Мир будущего катастрофически перенаселен. Генно-модифицированные продукты привели к тому, что у людей развилось многоплодие, однако больше одного ребенка иметь запрещено. Всех остальных детей увозят в неизвестном направлении, а "счастливчик" обязан носить идентификационный браслет. Но один отец решил оставить всех дочерей, а у него их было семь! Каждая из сестер-близняшек должна появляться на людях только в свой день недели. Но однажды Понедельник бесследно исчезает...

10. "Тебя никогда здесь не было", 2017

Бывший морской пехотинец и отставной агент ФБР находит себе благородное новое занятие: он спасает похищенных детей. Однажды Джо нанимают для того, чтобы вызволить из элитного борделя для педофилов девушку-подростка... Неужели что-то или кто-то сможет ему помешать?